Beto e Alex Alves são dúvidas no Vasco Os jogadores do Vasco só tiveram o domingo de carnaval para descansar. Depois de treinarem em tempo integral no sábado, o elenco vascaíno voltou aos trabalhos hoje, no Vasco-Barra, na Barra da Tijuca, zona oste do Rio. E o técnico Geninho já começa a pensar na estréia da equipe no segundo turno do Campeonato Carioca, quarta-feira, contra o Madureira. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o meia Beto, que se recupera de contusão, e com o atacante Alex Alves, ainda fora de forma. Certo mesmo será a ausência de Morais, suspenso. O jovem Júnior deve ser o seu substituto. "Ainda é cedo para decidir. E não gosto de antecipar nada para não prejudicar ninguém nos treinos", disse Geninho.