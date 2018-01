Beto é escolhido como capitão do Vasco O meia Beto deve ser o jogador escolhido pelo técnico Geninho para ser o capitão do time do Vasco durante o Campeonato Carioca. Com a ausência do meia Marcelinho Carioca, contundido, o jogador passa a ser um dos mais experientes do grupo. "Isso mostra a confiança que o Geninho tem em mim. Vou procurar corresponder a altura e não decepcioná-lo", afirmou Beto. Atual campeão carioca, o time de São Januário abre a disputa no sábado, contra a Portuguesa. "O Vasco fez uma boa pré-temporada, estou me sentindo bem, e o grupo tem tudo para estrear com o pé direito", revelou Beto.