Beto e Gamarra podem desfalcar Fla O meia Beto e o zagueiro Gamarra, do Flamengo, se contundiram na derrota para o Coritiba, pela Copa do Brasil, e são dúvidas para a primeira partida da decisão do título Estadual, contra o Vasco, no domingo. O meia está com dores no joelho direito e o zagueiro sente dores musculares na coxa esquerda.