Beto é o novo reforço do Vasco O meia Beto assina nesta quarta-feira contrato com o Vasco. O jogador já obteve a liberação do Sapporo (Japão) e será o novo reforço do clube no Campeonato Brasileiro. Antes da entrevista coletiva, porém, ele terá uma reunião com integrantes de torcidas organizadas para se desculpar de uma declaração sua feita em 2001. Na ocasião, o atleta disse que jogaria no Madureira, mas que jamais vestiria a camisa vascaína. Os integrantes das torcidas somente aceitaram a contratação de Beto por causa de um pedido do atacante Edmundo. Eles entenderam que o Vasco não enfrenta uma boa fase no Brasileiro e que Beto será um bom reforço para a equipe se recuperar na competição. Nesta terça-feira, o técnico Antônio Lopes comandou mais um treino visando à partida contra o Paraná, no sábado. Ele ainda não definiu quem será o companheiro de Edmundo. A tendência é a de que o treinador opte por Donizete, só que Cadu e Valdir, ambos recuperados de contusão, também disputam a vaga.