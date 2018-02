Beto e Willian, as jovens esperanças do Palmeiras para 2007 O técnico Caio Júnior quer trabalhar muito com os jogadores da base. O meia Willian e o atacante Beto são dois desses atletas que, nesta quinta-feira, foram à sala de imprensa do clube para falar de suas metas para 2007. Beto, de tão ansioso, suava sem parar. Ele não conseguia esconder a emoção. ?O sonho de todo jogador é chegar aqui, no profissional de um clube como o Palmeiras. E agora que estou recebendo essa oportunidade, vou fazer de tudo para corresponder?, disse. Beto tem porte de centroavante fixo na área: 1,88m e 86 kg. Está com 19 anos, há quatro no Palmeiras. Destacou-se pelo time B na temporada passada, quando chegou a manter a média de um gol por jogo até a 11ª rodada da Série A-2 do Paulistão. ?No segundo semestre, fui emprestado ao Ituano para ganhar experiência. Eu me sinto pronto agora para jogar pelo profissional do Palmeiras?, diz Beto. Já Willian faz parte do grupo desde julho, quando foi liberado pelos médicos após ficar dois anos parado devido a um problema cardíaco. Ele segue sendo monitorado por cardiologistas e, neste sábado, fará novo exame. ?Estou tranqüilo e esperançoso. O bom da pré-temporada é que todos começam do zero, com chances iguais?, diz Willian. Dos 30 atletas que irão compor o grupo alviverde em 2007, pelo menos 13 vieram das equipes de base: os goleiros Marcos, Diego Cavalieri e Bruno, os zagueiros Thiago Gomes, David e Vinícius, o lateral-esquerdo Michael, os volantes Francis e Wendel, os meias Willian e Marquinhos os atacantes Beto e Cláudio.