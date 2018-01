Beto, Edmundo e Donizete faltam a treino O técnico do Vasco, Mauro Galvão, procurou minimizar as ausências do meia Beto e dos atacantes Edmundo e Donizete no treino da manhã desta terça-feira. Os três não apareceram no clube porque teriam se confundido com relação ao horário do trabalho. "Na semana passada, treinamos com todo mundo e perdemos o jogo (para o Bahia). O que vale é o jogador ir na partida e fazer tudo o que sabe, se impor em campo", afirmou Mauro Galvão. Dos três faltosos, Donizete pode ser o mais prejudicado. O treinador ainda não confirmou, mas ele deve ficar no banco contra o Coritiba, quinta-feira. "Vou fazer aquilo que for melhor para a equipe. Tenho bons atletas no setor. Não tenho preferência por ninguém e escalo quem estiver em condições de colaborar mais", disse o treinador. A tendência é a de que o jovem Morais forme o trio de ataque com Edmundo e Régis Pitbull.