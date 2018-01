Beto exige maior atenção no Vasco O meia Beto disse nesta quinta-feira que o Vasco precisa ter mais atenção durante os 90 minutos da partida para evitar o ocorrido na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time carioca vencia a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, e acabou cedendo o empate nos acréscimos. "Tínhamos o jogo na mão. Seria nossa segunda vitória na casa do adversário e deixamos escapar. Precisamos conversar para que isso não se repita", disse Beto. Outro problema que vem atormentando a comissão técnica são as constantes expulsões. Quatro jogadores receberam cartões vermelhos recentemente. De acordo com os dirigentes, não haverá mais tolerância com atletas expulsos de forma infantil.