Beto falta ao treino e irrita Mauro Galvão O meia Beto não compareceu ao treino do Vasco, nesta segunda-feira, e irritou o técnico Mauro Galvão. "É uma situação que não tem como não ficar chateado. Ele é um profissional que ganha para vir treinar", disse o treinador, frisando que quando era jogador nunca faltou a um treino. "Estamos passando por um momento importante, de recuperação no Campeonato Brasileiro e ele me decepciona com esta atitude." Após o treinamento, Beto ligou para o supervisor de futebol do clube, Isaías Tinoco, alegando problemas particulares. Segundo o treinador, cabe a diretoria decidir se o jogador deve ou não ser punido. Com relação ao time que enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, Edmundo terá que cumprir suspensão. Por isso, Mauro Galvão vai voltar ao esquema 4-4-2, escalando Danilo no meio-de-campo.