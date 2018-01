Beto frustra paulistas e volta ao Fla O meio-campista Beto frustrou dirigentes de Corinthians e Palmeiras e anunciou na noite desta quinta-feira que está acertando sua volta ao Flamengo, clube onde atuou até o início deste ano. O retorno à Gávea foi confirmado pelo próprio jogador ao final da partida em que o Flamengo perdeu por 3 a 1 para o Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores da América. A contratação de Beto havia sido recomendada pelo técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira. O treinador entendia que o jogador seria a melhor opção para substituir Marcelinho, que se transferiu para o futebol japonês. Apesar do interesse corintiano, o rival Palmeiras também estaria no páreo para levar o jogador para o Parque Antártica. A diretoria não confirma a negociação, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo teria tido duas conversas com o jogador sobre o assunto.