Beto não sabe em qual posição vai jogar O meia Beto já está "ambientado" no Vasco, um dia após assinar contrato com o clube. Ele ficou impressionado com a estrutura e as dependências para treinamento em São Januário. O técnico Antônio Lopes, porém, ainda não definiu em qual posição vai escalar o jogador. Segundo o treinador, o atleta mostrou que pode atuar bem tanto como volante ou mais ofensivamente. "O Beto vai ser titular. É um jogador habilidoso que saber marcar e tem um bom passe. A posição em que ele atuará vai depender das condições de cada partida", afirmou Lopes. Sobre as acusações de que Beto seria um atleta polêmico, o treinador foi enfático. "De que adianta ter um seminarista senão joga nada? Prefiro ter um bandido que seja craque."