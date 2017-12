Beto nega briga, mas ajuda a vítima O meia Beto, do Vasco, negou hoje que tenha participado de uma briga em uma boate do Rio, na madrugada de domingo. Na confusão, o jovem Fábio, de 21 anos, estudante administração, que pediu para não ter o sobrenome identificado, foi baleado na coxa esquerda. Ele está internado em um hospital da zona sul e passa bem. O dono do estabelecimento, que também não quis se identificar, teria acusado um segurança de Beto como sendo o autor do disparo. "Vou processar o dono da casa. Estava com a minha namorada e nem tenho segurança. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu", disse Beto, confirmando que conversou com o pai do rapaz e que vai ajudar no pagamento do tratamento. "Ele pode contar comigo porque sofreu um disparo e eu acabei levando a culpa mesmo sendo inocente." Beto estava acompanhado do goleiro Fábio, também do Vasco, e do atacante Joãozinho, dispensado do Fluminense. Ambos os jogadores não quiseram falar sobre o assunto. Segundo o procurador de Joãozinho, Vágner Cruz, seu cliente foi agredido durante a confusão. Fábio (o rapaz baleado) deu uma versão diferente para o ocorrido. Ele disse que estava saindo da boate no momento da briga, acompanhado de duas amigas, e quem nem sabia quem estava envolvido. "Aí, um cara saiu armado e deu uns tiros. Acabei atingido. Horas depois, fui saber que o rapaz era segurança do Beto", afirmou Fábio.