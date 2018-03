Beto pode desfalcar Vasco na decisão O meia Beto foi poupado do treino desta terça-feira do Vasco. O jogador se recupera de um problema muscular, que sofreu no jogo com o Friburguense no último fim de semana, e preocupa os médicos para a final da Taça Rio, domingo, contra o Fluminense. O jogador apenas realizou um trabalho leve com o preparador físico Ridênio Borges. Quem também pode desfalcar o Vasco na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca é o atacante Léo Macaé. Nesta quarta-feira, ele faz um exame de ressonância magnética para descobrir a gravidade da sua contusão no joelho direito. Apesar de não ser titular - a dupla de frente é formada por Alex Alves e Valdir - Macaé é opção do técnico Geninho para o decorrer dos jogos.