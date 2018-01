Beto presenteia policiais com camisa do Fla O meia Beto, do Vasco, protagonizou uma cena, no mínimo curiosa, nesta segunda-feira em São Januário. Um dia após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador apareceu no clube com duas camisas do time rival. Ele presenteou dois policiais e depois foi embora com eles na viatura policial. "Não vi o fato. Apenas fui informado sobre o que aconteceu. Acho que faltou sensibilidade. Talvez tivesse sido melhor se o Beto usasse um embrulho", afirmou o supervisor de Futebol do Vasco, Isaías Tinoco. "Ele foi um dos jogadores que mais sentiram a derrota. Acredito que não quisesse ofender ninguém, somente dar um presente a algum amigo."