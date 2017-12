Beto reaperece, mas desfalca o Vasco O meia Beto reapareceu no Vasco nesta quinta-feira, depois de ter sido dispensado do treino de quarta. Mas o técnico Mauro Galvão confirmou que o jogador não participará da partida com o Grêmio, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O desfalque do atacante Christian, que não defenderá o Grêmio, não anima muito o time do Vasco. "O Christian é um bom jogador, mas o Grêmio tem um ótimo elenco. Eles estão numa posição ruim e precisam da vitória. Vai ser complicado", disse o volante Da Silva, elogiando Caio e Cláudio Pitbull, dupla que deve formar o ataque gaúcho na partida deste sábado.