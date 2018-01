Beto se irrita com a imprensa O meia Beto não escondeu sua irritação com a imprensa no treino desta terça-feira. Tudo porque, na segunda-feira, um dia após o clássico em que o Vasco, com um jogador a mais, perdeu para o Flamengo, o jogador resolveu presentear dois amigos da Polícia Militar com camisas do rival. "Neste momento a gente vê a maldade que as pessoas têm comigo. Se é qualquer outro ninguém falaria nada, mas como é o Beto, ex-jogador do Flamengo, tudo ganha dimensão maior. Estou muito chateado." O meia não teme ser hostilizado pela torcida vascaína, já que os dirigentes do clube não irão punir o atleta. "Espero que não tenha nada. Se o torcedor do Vasco for inteligente, verá que não tem problema em dar uma camisa do Flamengo para o amigo", disse. "Errado estaria se eu tivesse vestido o uniforme do rival ou ido à Gávea", completou. Parece que não é somente a fase de Beto que anda turbulenta. Considerado reforço importante para a disputa do Campeonato Brasileiro, o atacante Régis Pitbull pode perder a titularidade. No treino desta terça-feira, o técnico Mauro Galvão testou o atacante Allan em seu lugar. No entanto, o jogador disse não estar preocupado com a sua possível barração. "A equipe vencendo não precisa que eu faça gols. Estou tranqüilo e penso exclusivamente em trabalhar. Sei que vou voltar a marcar", disse o atacante.