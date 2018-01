Beto se recusa a treinar no Fla Beto não treinou nesta sexta-feira no Flamengo, porque ainda não recebeu um dos três meses referentes aos direitos de imagem que o clube lhe deve. O jogador colocou como condição de sua participação no treinamento a quitação de pelo menos um mês. Beto realizou apenas exercícios na sala de musculação do Flamengo. A participação do meia na estréia do Rubro-Negro no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, contra o Friburguense, neste domingo, ainda não está confirmada. O atleta se recusou a conversar com os jornalistas.