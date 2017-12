Beto vai desfalcar Fla contra o Vasco O técnico do Flamengo, João Carlos, foi surpreendido nesta sexta-feira com a notícia de que o meia Beto não vai poder atuar no clássico de domingo contra o Vasco, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador está com dores musculares e não tem condições de estar em campo. Apesar da ausência de Beto, a boa notícia para os torcedores é o retorno do meia Petkovic, que treinou nesta sexta-feira e nada sentiu. O jogador estava ausente por causa de problemas físicos. Recuperado, vai fazer dupla com Juninho. João Carlos não pareceu preocupado com a falta de entrosamento dos dois principais jogadores da equipe e negou que haja desavenças entre ambos. "Não sei de onde tiraram isso, o Petkovic e o Juninho são profissionais de alto nível e de muito potencial; juntos, podem produzir bastante", considerou o treinador. A tendência é a de que a fomação tática com três zagueiros seja mantida.