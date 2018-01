Bi, Toninho Cerezo vai participar da festa Bicampeão mundial pelo São Paulo em 1992 e 93 e treinador do Kashima Antlers, o ex-jogador Toninho Cerezo assistiu de perto à conquista do tri em Yokohama e já está no hotel em que a delegação tricolor ficou hospedada para festejar com o atual elenco, que deve chegar em uma hora, aproximadamente. ?Quero dar um abraço na nossa rapaziada, principalmente no Rogério, que pegou tudo o que tinha direito. Yokohama vai se tornar tricolor hoje à noite?, disse, às gargalhadas, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Cerezo revelou que desde o começo do jogo tinha a certeza de que seu São Paulo seria campeão. ?Sabe aquela partida que você joga, os caras têm quatro e cinco oportunidades e não marcam? Você sabe que vai ganhar! Não tem como, você sente isso. Não era dia [do Liverpool].?