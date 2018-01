Bianchi assume o Atlético de Madrid Pretendido por diversos clubes brasileiros, o técnico argentino Carlos Bianchi acertou nesta terça-feira contrato com o Atlético de Madrid. E assinou compromisso por dois anos para comandar o time espanhol. Aos 56 anos, Bianchi é o técnico sul-americano mais vitorioso dos últimos anos. Seu primeiro título da Libertadores veio em 94, com o argentino Vélez Sarsfield, ganhando também o Mundial Interclubes na ocasião. Depois disso, a partir de 1998, viveu uma fase gloriosa no Boca Juniors, com mais 3 títulos da Libertadores, 2 do Mundial Interclubes e 4 campeonatos nacionais. Desde que saiu do time argentino, em julho passado, Bianchi estava afastado do futebol. Recusou, inclusive, o convite para substituir Marcelo Bielsa e assumir a seleção de seu país - José Pekerman ficou com o cargo. Essa não será a primeira experiência de Bianchi, um ex-atacante de relativo sucesso na década de 70, como técnico na Europa. Trabalhou na França, em clubes como o Nice, e teve até uma oportunidade na Roma, da Itália, na temporada 96/97. No Atlético de Madrid, Bianchi irá substituir César Ferrando, demitido após a fraca campanha na temporada passada. O clube, o terceiro maior do futebol espanhol, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid, ficou apenas no 11º lugar no último campeonato nacional.