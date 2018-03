Bianchi dá a receita vitoriosa do Boca A primeira colocação no ranking da Fifa, os títulos do Mundial Interclubes e da Taça Libertadores são os títulos que ostenta, no momento, o Boca Juniores, que, por isso, pode ser considerado o melhor time do planeta. É um reflexo da excelente fase que atravessa o futebol argentino, cuja seleção é a líder nas eliminatórias sul-americanas do Mundial de 2002. O time enfrenta o Vasco nesta quarta-feira pelas quartas-de-final da Taça Libertadores da América. "O futebol argentino, realmente, está muito bem, mas o brasileiro tem sempre de ser respeitado", analisa o técnico do Boca, Carlos Bianchi, comandante da equipe nas últimas conquistas. O segredo do treinador para elevar o Boca ao estágio atual é contar com um elenco homogêneo, em que os reservas conseguem suprir a ausência dos titulares. "Não podemos ficar preocupados com cada jogador, mas ter subtitutos a altura." Embora Bianchi tente minimizar a importância de valores individuais, não há dúvida de que Riquelme é a estrela do time. Seu passe é cobiçado pelos principais clubes europeus. Falar com o craque é difícil, pois, assim como seus colegas, evita a imprensa. Os atletas argentinos esboçaram certa arrogância ao recusarem entrevistas com os jornalistas brasileiros, após o treino desta quarta-feira no campo do Fluminense, nas Laranjeiras. As competições continentais são a prioridade para o clube, que utiliza os reservas no Campeonato Argentino. Mesmo assim, ocupa a terceira posição em seu país, atrás do rival River Plate e do San Lorenzo. A intenção de Bianchi é evitar o desgaste de seus jogadores, pois o calendário argentino é apertado, como o brasileiro. "Queria que as partidas fossem mais distanciadas na Libertadores. Assim, fica um jogo decisivo após o outro", reclamou, repetindo o discurso de técnicos brasileiros. Uma prova de que há outros problemas comuns no futebol brasileiro e no argentino é o diálogo entre Bianchi e o técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira. Ao ser questionado sobre a paralisação dos jogadores argentinos, que pediam o fim dos atrasos de salários, o técnico do Boca disse que deveria haver "um movimento igual em todo a América do Sul". Oswaldo completou: "Até porque isso nos afeta também". O Boca, porém, tem superado os empecilhos e, com os resultados dos últimos anos, conseguiu ultrapassar os poderosos times europeus no ranking da Fifa. Para atingir o sucesso, Bianchi ressaltou que não há uma receita especial. "Temos que ter os jogadores se não, não ganhamos nada." Uma lição para os ?modernos? técnicos brasileiros.