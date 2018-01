Bianchi eleito o melhor técnico de 2003 O técnico Carlos Bianchi foi eleito o melhor técnico do ano de 2003, informou nesta quarta-feira a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). É a segunda vez que o treinador do Boca Juniors - campeão da Libertadores e da Copa Intercontinental - vence o pleito. A primeira foi em 2000. O único brasileiro entre os dez primeiros da lista é Emerson Leão, do Santos. Confira a lista dos dez primeiros: 1) Carlos Bianchi (Argentina) - Boca Juniors 2) Carlo Ancelotti (Itália) - - Milan 3) Marcello Lippi (Itália) - Juventus 4) Alex Ferguson (Escócia) - Manchester United 5) Arsene Wenger - (França) - Arsenal 6) Felix Magath (Alemanha) - Stuttgart 7) José Mourinho (Portugal) - Porto 8) Fabio Capello (Itália) - Roma 9) Vicente del Bosque (Espanha) - Real Madrid 10) Emerson Leão (Brasil) - Santos