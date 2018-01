Bianchi espera jogos abertos na final O técnico Carlos Bianchi, do Boca Juniors, espera dois jogos abertos na final da Copa Libertadores, entre sua equipe e o Santos. O primeiro confronto acontece nesta quarta-feira, em Buenos Aires - a volta será dia 2 de julho, em São Paulo. ?Se há algo que as caracteriza, é que são duas equipes que quando jogam fora de casa tentam de impor seu jogo. Isso dá uma final bastante aberta, em que as duas partidas serão interessantes", previu o treinador argentino. Segundo Bianchi, a disputa do título da Libertadores de 2003 irá reunir os dois melhores times da competição. "O Santos é um rival dificílimo. Não é por menos que está invicto. Sete partidas ganhas e cinco empatadas. Isso demonstra claramente que a que chegou à final foi a melhor equipe, junto com Boca", avaliou. O Boca conquistou recentemente dois títulos da Libertadores (2000 e 2001) e muitos jogadores daquele grupo ainda estão no elenco. Bianchi tentou despistar, mas sabe que a experiência deles pode pesar na decisão contra o Santos. Quando perguntado sobre o assunto, na entrevista coletiva desta terça-feira, o treinador disse primeiro que não eram tantos os remanescentes daquele time campeão. Mas depois admitiu, rindo: "Tem o Guillermo (Barros Schelotto), o Marcelo (Delgado), o Clemente Rodríguez, o (Hugo) Ibarra... Ah sim, são vários. Não achei que fossem tantos".