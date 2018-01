Bianchi: o carrasco de brasileiros Não existe um são-paulino com mais de 20 anos que não se lembre da fatídica final da Libertadores de 1994, em que o time perdeu o tricampeonato para o Vélez Sarsfield. Nem algum palmeirense que tenha esquecido as duas derrotas seguidas para o Boca Juniors, na final de 2000 e na semifinal de 2001. E existe um personagem que participou desses três capítulos da história do futebol sul-americano: Carlos Bianchi, o carrasco dos brasileiros, que pode fazer mais uma vítima em 2003. Leia mais no Jornal da Tarde