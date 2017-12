Bianchi supera Luxemburgo em pesquisa O argentino Carlos Bianchi, do Boca Juniors, foi eleito o melhor técnico das Américas pelo jornal uruguaio ?El País?, com o dobro de votos do brasileiro Wanderley Luxemburgo, que dirige o Cruzeiro - 89 a 42. Bianchi, cinco vezes vencedor da enquete, conquistou em 2003 a Libertadores e a Copa Intercontinental, no Japão. Já Luxemburgo ganhou os títulos estadual de Minas, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O técnico colombiano Hernán Darío Gómez, que atualmente dirige a seleção do Equador, ficou em terceiro lugar na pesquisa do El País. O quarto colocado foi o uruguaio Juan Ramón Carrasco.