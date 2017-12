Bicampeão com o Santos, André Luis se junta a 'estrelas' no Taboão da Serra

O Taboão da Serra anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do zagueiro André Luis, bicampeão brasileiro com o Santos, companheiro de Robinho e Diego. O jogador assinou contrato até o fim da Série A3 do Campeonato Paulista e se junta a nomes como Túlio Maravilha, Adriano Gabiru e Acosta, todos já oficializados pelo clube.

André Luis estava no Brasiliense e não pensou duas vezes em aceitar a proposta do Taboão da Serra por poder atuar novamente no futebol paulista. O Taboão da Serra promete visibilidade com seu elenco de estrelas liderado por Túlio.

O defensor, de 37 anos, coleciona passagens polêmicas pelo futebol brasileiro. No brasileiro de 2008, quando atuava pelo Botafogo, chegou receber voz de prisão em um duelo contra o Náutico, após atos hostis contra os torcedores. Ainda no time carioca, André Luis foi expulso depois de mostrar o cartão amarelo para o próprio árbitro de um duelo contra o Estudiantes, da Argentina.

Revelado pelo Guarany, de Bagé (RS), o zagueiro se despontou no futebol em 2002, quando foi campeão brasileiro pelo Santos ao lado de Alex. Antes, porém, representou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sidney.

Além do Santos, passou por clubes como Fluminense, Benfica, Olympique de Marseille, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio Barueri, São Paulo, Portuguesa, Boa, Brasiliense e Mogi Mirim. Pelo Flu, conquistou o brasileiro de 2010.