Bicampeão europeu com o Bayern, técnico Dettmar Cramer morre

O Bayern de Munique comunicou que Dettmar Cramer, técnico do time nas conquistas da Copa dos Campeões (a atual Liga dos Campeões da Europa) em 1975 e 1976, morreu. O lendário treinador tinha 90 anos. As causas do seu falecimento não foram reveladas, com o clube explicando apenas que ele estava na sua residência em Reit im Winkl.

Na sua passagem pelo Bayern, que durou entre janeiro de 1975 e novembro de 1977, Cramer também faturou o título do Mundial Interclubes de 1976, em que superou o Cruzeiro com um dos maiores times da história do clube alemão, que contava com nomes como Franz Beckenbauer, Sepp Maier e Gerd Müller no seu elenco.

Além da passagem de sucesso pelo Bayern, Cramer também trabalhou fora da Alemanha, em países como Arábia Saudita, Coreia do Sul e Japão, realizando trabalhos de desenvolvimento do futebol em nome da federação do seu país. De acordo com a entidade, ele trabalhou em mais de 90 nações.

Cramer foi assistente técnico da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 1966, quando perdeu a final para a Inglaterra, anfitriã do torneio. Conhecido pelo apelido "Napoleão" pela sua pequena estatura, Cramer também treinou o Eintracht Frankfurt, o Bayer Leverkusen e o Hertha Berlim no futebol da Alemanha.