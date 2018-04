Bicicleta dá empate ao Everton em jogo contra o Chelsea

O Chelsea perdeu a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês ao empatar em casa neste domingo com o Everton por 1 a 1, em partida válida pela 13.ª rodada da competição. Veja também: Manchester United vence e assume a liderança do Inglês Classificação e jogos da rodada O gol de empate do Everton foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo, com o australiano Cahill, que acertou uma bonita bicicleta. O atacante Drogba anotou o gol do Chelsea aos 25 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio. O time do milionário russo Abramovich segue na terceira posição, atrás de Manchester United e Arsenal. Em outro duelo, o Aston Villa derrotou o Birmingham City fora de casa por 2 a 1 e subiu para 21 pontos.