Bielefeld pára o líder Bayern O Arminia Bielefeld, 10º colocado do Campeonato Alemão, conseguiu parar o líder Bayern de Munique. Na partida deste sábado, pela 19ª rodada, as duas equipes ficaram no 0 a 0. Com isso, o Bayern passou a ter 43 pontos, nove a mais que o Werder Bremen, que está em segundo lugar e só joga domingo, contra o Hamburgo. Apenas um brasileiro marcou na rodada deste sábado do Campeonato Alemão. Foi Marcelinho Paraíba, que, mesmo com seu gol, não impediu a derrota do Hertha Berlim para o Stuttgart, por 3 a 1. Nos outros jogos disputados: Cottbus 2 x 1 Bochum, Munich 1860 0 x 1 Hannover, Nurenberg 0 x 1 Hansa Rostock e Schalke 04 2 x 2 Kaiserslautern. A partida entre Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg foi adiada por causa do mau tempo.