Bielefeld vence e Werder deixa escapar liderança do Alemão O Werder Bremen perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Alemão após ser derrotado fora de casa pelo Arminia Bielefeld, por 3 a 2, neste sábado, em jogo válido pela 31.ª rodada. Com a derrota, o Werder permaneceu com 60 pontos, na terceira colocação, um ponto atrás do vice-líder Stuttgart e dois atrás do líder Schalke. Os três times lutam entre si pelo título, faltando apenas três rodadas. Jogando em casa, coube ao Arminia Bielefeld abrir o placar, aos 30 minutos de jogo, com Westermann. O Werder empatou aos 14 do segundo tempo, com Klose. Kamper botou os anfitriões na frente novamente aos 16. Almeida voltou a empatar aos 29 e Eigler garantiu a vitória da equipe caseira aos 34. Na próxima rodada, o Schalke enfrenta o Nurenberg em Gelsenkirchen e o Stuttgart recebe o Mainz, no sábado. No dia seguinte, o Werder Bremen vai a Berlim, onde encara o Hertha.