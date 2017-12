Bielsa convoca Tevez para encarar Brasil O técnico argentino Marcelo Bielsa completará nesta quinta-feira a lista de convocados para as partidas contra Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias. Ele chamará jogadores do Boca Juniors e do River Plate para se juntar aos atletas que já treinam no CT da AFA (Associação do Futebol Argentina) em Ezeiza, perto do aeroporto internacional. Nesta quarta-feira, ele tinha apenas 13 jogadores à disposição: Cavallero, Samuel, Coloccini, Quiroga, Heinze, Zanetti, Sorín, Placente, Aimar, Crespo, Kily Gonzalez, Mariano Gonzalez e Mauro Rosales ? os dois últimos estiveram no Pré-Olímpico, em janeiro. O zagueiro Ayala ? que cumprirá suspensão contra o Brasil ? e os atacantes Saviola e César Delgado são esperados nesta quinta ou sexta-feira na capital argentina. Bielsa deverá chamar quatro jogadores do Boca (Abbondanzieri, Clemente Rodriguez, Burdisso e Tevez) e três do River (Husaín, Mascherano e Lucho Gonzalez). Como Riquelme e D?Alessandro foram cortados por contusão e Verón não foi chamado, o único armador do elenco é Aimar ? que nos últimos dois meses jogou pouco pelo Valencia por causa de um problema no púbis. A equipe que Marcelo Bielsa provavelmente colocará em campo no Mineirão é a seguinte: Cavallero; Quiroga (Sporting de Lisboa), Samuel e Heinze (PSG); Zanetti, Husaín (Mascherano), Aimar e Sorín; César Delgado, Crespo e Kily Gonzalez. A Argentina chegará a Belo Horizonte no início da noite de segunda-feira e o treinador não dará entrevista antes da partida.