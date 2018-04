Bielsa diz que Chile não mereceu vencer, mas exalta empate

O argentino Marcelo Bielsa, técnico do Chile, afirmou que seus comandados não mereceram vencer o Uruguai em Montevidéu, mas destacou a importância do empate em 2 a 2 no estádio Centenário, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa de 2010. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Uruguai e Chile empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias "Não merecemos vencer, mas o ponto que obtivemos foi muito valioso", afirmou Bielsa, lembrando que o Chile esteve em vantagem no placar até os 35 minutos do segundo tempo. O treinador comemorou a atuação de seus comandados e disse que há pouco o que corrigir. Bielsa assumiu o Chile após a Copa América deste ano, na Venezuela, e vem recuperando um grupo que estava desacreditado - saiu daquela competição com uma goleada de 6 a 1, nas quartas. "Não soubemos equilibrar as ações do Uruguai no fim da partida. Eles vieram com muita força", comentou o técnico na coletiva posterior à partida. No entanto, Bielsa destacou que tem uma equipe "com grande número de jogadores jovens e muito a crescer. Hoje fizemos um jogo atrevido e corremos riscos, mas não tivemos organização defensiva e os uruguaios criaram quatro ou cinco chances de gol", admitiu. Na opinião do técnico chileno, o empate final foi condizente com o que se viu em campo, com duas equipes buscando o gol. O Chile receberá na próxima quarta o Paraguai em Santiago, pela quarta rodada das Eliminatórias.