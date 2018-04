Bielsa e Dorival Júnior são os mais cotados para assumir o Santos

SANTOS - Nem bem o técnico Muricy Ramalho foi demitido do Santos na manhã desta sexta-feira e dois nomes já circulam pelos lados da Vila Belmiro. O mais cotado no momento é o do argentino Marcelo Bielsa, que atualmente comanda o Athletic Bilbao, da Espanha. Dorival Júnior, outro forte candidato a assumir o posto, está sem clube no momento e seria mais fácil de ser contratado.

Bielsa já deu declarações na Espanha deixando claro que dificilmente fica no time de Bilbao para a sequência da temporada. O jornal português A Bola noticiou na quinta-feira que ele era um dos cotados para assumir o Santos, mesmo antes da queda oficial de Muricy Ramalho. A diretoria santista disse que comunicou sua decisão do técnico na quinta-feira. Nesta sexta, o presidente em exercício no Santos, Odílio Rodrigues, dará entrevista para falar da saída do técnico.

Como treinador, Marcelo Bielsa ganhou quatro campeonatos argentinos, dentre outros torneios de menores importância. E em 2004, comandou a seleção argentina na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas. O argentino tem 57 anos e iniciou a carreira como treinador no Newell´s Old Boys, em 1988. Passou também pelo Atlas-MEX, América-MEX, Vélez Sarsfiel-ARG, Espanyol-ESP, seleção argentina, seleção chilena e até chegar ao Athletic Bilbao em 2011. Conhecido por sua personalidade forte, ganhou o apelido de Loco Bielsa.

OPÇÃO CASEIRA

Dorival Júnior tem um histórico no Santos e exatamente por isso sofre resistência na Vila. Ele deixou o clube em 2010 após bater de frente com Neymar. Também arranjou alguns desafetos na Baixada, principalmente na diretoria que hoje comnanda o clube. Mas tem chances de voltar pelo fato de estar sem trabalho. E também porque Neymar já não joga mais pelo Santos - está agora no Barcelona.

Antes de chegar ao Santos em sua última passagem, Dorival dirigiu Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco. Após dois anos defendendo o Santos e conquistando um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil, ambos em 2010, o treinador ainda passou por Atlético-MG, Internacional e Flamengo. O Santos, sem Muricy e Neymar, faz o primeiro jogo na Vila Belmiro, neste sábado, contra o Grêmio.