Bielsa minimiza impacto da saída de Llorente do Bilbao

BILBAO- O técnico Marcelo Bielsa afirmou que o anúncio da Juventus de que Fernando Lllorente vai defender o clube italiano a partir da próxima temporada não causará efeitos no Athletic Bilbao. Com contrato apenas até junho com o time basco, o atacante vai se transferir gratutitamente para o clube italiano, mas o treinador minimizou a situação e lembrou que já era de conhecimento público que o centroavante tinha decidido deixar a equipe após o encerramento do seu acordo.

"Nos dá alegria e tristeza que deixe de pertencer ao time, mas já sabemos isso desde agosto. Que tenha nome a equipe que está vinculada a ele não muda nada. Ao saber que ele sairia, os efeitos foram colocados em evidência. As consequências de sua decisão estão, ou deveriam estar, absolutamente assimilados desde o dia que anunciou, algo que está dentro dos seus direitos", disse Bielsa.

Formado nas categorias de base do Athletic Bilbao, Llorente teve uma rápida passagem pelo Baskonia, da Espanha, por empréstimo, e no restante da carreira só defendeu o time basco. Ele marcou 104 gols em 334 partidas, mas entrou em desacordo depois do encerramento da última temporada, quando se recusou a estender o seu contrato.

Os melhores momentos do atacante foram na última temporada, quando liderou a equipe, finalista da Liga Europa e da Copa do Rei. Na decisão do torneio continental, aliás, a equipe perdeu para o Atlético de Madrid, adversário deste domingo, pelo Campeonato Espanhol, em casa. Bielsa negou, porém, ter qualquer sentimento de vingança em relação ao adversário.

"Apesar de estar convencido de que eles não são rivais, mas nós mesmos o inimigo a se vencer, reconhecemos o que significa enfrentar uma equipe que demonstrou que, após os dois habituais superiores, é a terceira equipe na Espanha sem dúvida, com aspirações a mais pelo que está mostrando", disse Bielsa.