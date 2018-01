Bielsa não dá descanso aos argentinos A Argentina fez a lição de casa e garantiu a vaga na fase final do Pré-Olímpico sem a necessidade da repescagem. Com isso, ganhou o fim de semana para preparar-se para a primeira rodada do quadrangular, que classifica apenas duas seleções para os Jogos de Atenas. Mas os jogadores não tiveram folga. No sábado à tarde, logo após chegarem a Viña Del Mar, eles foram para o campo. E, na manhã deste domingo, mais duas horas de treino. Os titulares trabalharam a preparação física, enquanto os reservas aprimoravam as finalizações do outro lado do campo. O técnico Marcelo Bielsa só deve falar com os jornalistas na terça. Mas, entre as novidades, espera-se a volta do zagueiro Burdisso, que foi expulso contra a Colômbia. O atacante Mariano González, que sofreu uma torção no tornozelo, diz que não teme ficar fora do jogo. "Me sinto muito bem. Foi apenas uma torção, nada grave", destacou o jogador. "Quero ser campeão do Pré-Olímpico".