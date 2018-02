Bielsa não sai e polêmica cresce "Por enquanto, Bielsa não vai embora". A frase é do poderoso Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), que nesta segunda-feira afirmou categoricamente que o técnico da seleção, Marcelo Bielsa, não deixará o posto. O técnico é altamente impopular e é acusado de ser o principal responsável pelo péssimo desempenho que o time argentino teve nos últimos dois anos. Entre os torcedores cresce a opinião de que o atual técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, deveria ser o novo comandante da seleção. Mas, segundo Grondona - que está no cargo há um quarto de século - "isso só aconteceria se ocorressem as circunstâncias. Mas, não posso me basear na paixão dos torcedores, já que o futebol deve ser encarado com a cabeça". As más línguas sustentam que Bielsa é "protegido" de Grondona e dos cartolas da AFA. Mas, os torcedores não aceitam a derrota para o Brasil - dias atrás - e do empate com o Paraguai no domingo. Uma pesquisa feita pelo site Uolsinectis indica que 49% dos internautas colocam a culpa em Bielsa. Para 24%, o Brasil foi superior. Outros 22% afirmam que a seleção argentina não teve sorte. O desânimo com a seleção é generalizado. Os torcedores - que antes da Copa do Japão, em 2002, possuíam grandes esperanças sobre a conquista de um tricampeonato - estão desinteressados nos jogos. A presença do público nas arquibancadas dos estádios, quando a seleção se apresenta na Argentina, é cada vez menor. Neste domingo, no embate com o Paraguai, a AFA contratou previamente uma equipe "profissional" de "torcedores" pagos - uma espécie de claque - que tentou animar o público. Os patrocinadores também estão sem entusiasmo algum. Os contratos são renovados a duras penas. Um dos principais analistas esportivos da Argentina, Ezequiel Fernández Moore, disse para a Agência Estado que Bielsa dificilmente será removido, "a não ser que aconteçam um par de derrotas consecutivas. Desta forma, o mau-humor da torcida, que já é elevado, seria insuportável". No entanto, o analista relativiza o mau desempenho recente, e relembra que Bielsa acaba de vencer o pré-olímpico: "algumas pessoas poderão dizer que é um campeonato sem importância, mas o Brasil ficou de fora ali...". Analisando o desempenho da seleção argentina em outras eliminatórias, Fernández Moore afirma que em várias ocasiões o país teve uma atuação péssima e depois deu o melhor de si. "Esse é o caso da copa de 1986, antes da qual a seleção havia ido péssimo nas eliminatórias. Só não foi eliminada porque se salvou com um gol seis minutos antes de um jogo com o Peru acabar. Aquele foi um gol de agonia. E na Copa de 1994 a Argentina foi para o campeonato dando pena, pois havia perdido de 5 a 0 para a Colômbia". Segundo o analista, Bielsa ainda tem chances de salvar seu posto, pois já está dando sinais de que está sentindo a pressão popular, pois começou a colocar alguns jogadores pedidos pela torcida, como Tévez e Masserano. Além disso, está deslocando jogadores com "uma estabilidade complicada na seleção", como Zanetti e Crespo. Ex-estrelas estão divididas sobre o time de Bielsa. Para o ex-jogador da seleção de 1978, Alberto Tarantini, "Bielsa tem um jogo muito previsível". Mas, para o ex-jogador da Copa de 1986, Alberto Pumpido, "muitos podem achar estranho o que vou dizer, mas considero que este time está indo por um bom caminho".