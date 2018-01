Bielsa promete colocar Argentina na Copa Marcelo Bielsa não tem dúvida de que a Argentina estará no Mundial da Alemanha, dentro de três anos. Mais do que isso, aposta na volta por cima da equipe que decepcionou na Copa de 2002, depois de ser apontada como uma das favoritas ao título. A reação de seu grupo, garante, virá nas Eliminatórias, já a partir da estréia, sábado, contra o Chile. ?Tenho fé total de que nos classificaremos?, afirmou o treinador, pressionado desde o fiasco do ano passado. Bielsa, porém, prevê trajetória delicada. ?Além do Brasil, equipes como Venezuela, Peru, Chile, Equador, Colômbia, Paraguai evoluíram em relação à disputa anterior?, comparou. Bielsa tem consciência de que a recuperação do prestígio virá se a Argentina tiver desempenho eficiente e semelhante àquele da fase de classificação para o Mundial da Ásia. ?Só surgiram desconfianças sobre nossa capacidade, depois que saímos na primeira fase da Copa?, admitiu.