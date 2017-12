Bielsa recorre a zagueiros de mesma origem O técnico Marcelo Bielsa apostará em três zagueiros revelados pelo Newell?s Old Boys para compensar a ausência do capitão Ayala (suspenso) no jogo contra o Brasil. Facundo Quiroga (Sporting de Lisboa) marcará pelo lado direito, Heinze (Paris Saint-Germain) pelo esquerdo e Samuel será o líbero. O Newell?s é o clube do coração de Bielsa ? ele nasceu e vive em Rosario ? e onde ele começou sua carreira de treinador. Ayala será um desfalque de peso, porque fez uma ótima temporada pelo Valencia e ó líder do sistema defensivo da seleção, o jogador com mais velocidade para fazer as coberturas. Samuel, que acaba de trocar a Roma pelo Real Madrid, normalmente joga marcando pelo lado esquerdo. E tem menos velocidade que Ayala. Quiroga e Heinze são dois jogadores que se caracterizam mais pelo vigor físico do que pela técnica. Ambos jogaram pouco na Argentina e logo foram para a Europa. Quando saiu do Newell?s, Samuel passou pelo Boca antes de ir para a Roma. Bielsa ainda não anunciou quem será o capitão no Mineirão, mas tudo indica que será Zanetti, o jogador mais experiente entre os que estarão em campo. A delegação argentina viajará para Belo Horizonte no final da tarde desta segunda, em vôo fretado.