Bielsa sai por falta de motivação Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira, Marcelo Bielsa explicou que deixou a Seleção Argentina por estar sem energia. ?Depois do último jogo em Lima (pela Eliminatórias da Copa 2006, contra o Peru), notei que a energia que preciso para todas as tarefas da Seleção, que exigem grande responsabilidade e grande concentração, já não existia mais?, afirmou. Bielsa, de 49 anos, disse ainda que vai continuar trabalhando como treinador. ?Meus motivos são esses, bem simples, muito sinceros: é essa falta de energia?, completou. A saída de Bielsa abriria as portas para a chegada de Carlos Bianchi, campeão inúmeras vezes com o Boca Juniors. Correndo por fora, a imprensa argentina fala no nome de Héctor Cúper, ex-Inter de Milão e Valencia. ?Não é hora para falar em substitutos?, desconversou o presidente da AFA. Dirigindo a Seleção Argentina por seis anos, Bielsa contabilizou 70 jogos, com 43 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, com 127 gols marcados e 63 gols sofridos.