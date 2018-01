Bilardo desmente suposto doping em 90 "Disso aí não sei de nada, não sei de nada...sempre digo isso. Não tenho idéia". Com estas palavras, o técnico argentino Carlos Bilardo explicou à Agência Estado sua posição sobre o suposto doping do brasileiro Branco, durante o jogo entre as seleções dos dois países na Copa do Mundo da Itália, em 1990. O assunto voltou a ser polêmica por causa de uma entrevista do próprio Bilardo a uma revista argentina, ?Veintitrés?, em que ele teria dado a entender que realmente houve o doping. No jogo entre Brasil e Argentina, na Copa de 90, Branco tomou água dada por um membro da comissão técnica argentina e, depois disso, teria ficado meio tonto durante o restante do jogo - a seleção brasileira foi eliminada do Mundial da Itália naquela ocasião. A matéria da revista ?Veintitrés? com Bilardo tem o título "(Quase) Confesso que fiz trapaça". E no texto da matéria, ao comentar o caso do suposto doping, o treinador da seleção argentina na Copa de 90 diz: ?Não posso dizer que isso não aconteceu?. Mas, em entrevista nesta quarta-feira à Agência Estado, Bilardo foi enfático ao desmentir toda história. "Essas revistas sempre colocam o que elas querem no texto", atacou o técnico argentino. Bilardo chegou a se irritar quando soube o tema da entrevista. "Pôxa! Esse assunto de novo!", reclamou. E depois, lembrou que nunca foi acusado pelos brasileiros. "Estive com o próprio Branco durante um jogo na Guatemala e ele nunca me acusou de nada. De lá para cá, falei com Falcão, Casagrande, Júnior, Dunga, Parreira, Scolari...e ninguém me disse nada. E olhe que já passaram muitos anos", disse.