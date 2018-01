Bilardo diz que apóia uma investigação O ex-técnico da seleção argentina, Carlos Salvador Bilardo, declarou nesta quinta-feira que se for necessário, ajudará em eventuais investigações sobre a polêmica "O garrafão do Branco", como é denominado na Argentina o suposto caso de dopagem proposital, por parte de integrantes do time argentino, do jogador brasileiro Branco com o tranqüilizante Ropyhnol. Segundo versões que circulam no âmbito do futebol local, os argentinos teriam fornecido ao jogador um garrafão de água contendo a droga, que teria provocado queda no rendimento do lateral durante o jogo Brasil x Argentina na Copa da Itália de 1990. A trapaça é confirmada pelo ex-jogador do futebol argentino, Diego Armando Maradona, que sustenta que o caso é real, embora não diga os nomes dos envolvidos diretamente, tampouco os mentores do ato ilegal. Bilardo utiliza a ausência dos nomes dos culpados nas declarações de Maradona para defender-se de qualquer envolvimento pessoal no caso. Mistério - Desta forma, permanece o mistério se o ex-técnico não sabe nada; se teria sido o mentor da suposta dopagem de Branco ou ainda, se - caso soubesse que integrantes da seleção estavam preparando a trapaça - teria dado a "bênção" para o ato ilegal, embora sem emitir a ordem direta. Apesar da disposição de Bilardo em colaborar com eventuais investigações que sejam realizadas, o ex-técnico declarou à Agência Estado que não sabe "nada" sobre o caso. Em declarações à imprensa argentina, Bilardo sustentou que nunca colocou elemento algum no polêmico garrafão de água. O presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona, também declarou que comparecerá aos tribunais se for necessária sua presença para prestar depoimento sobre o caso. No entanto, Grondona também sustentou que não sabe coisa alguma sobre a veracidade das denúncias de fraude com o garrafão de água fornecido a Branco. Panos quentes - Grondona também ressaltou que de 1990 para cá, "jamais os brasileiros apresentaram uma denúncia formal na Justiça". Para tentar colocar panos quentes no caso, o ex-jogador Jorge Burruchaga, integrante da seleção argentina de 1990, declarou que não acredita na história da água com os tranqüilizantes. "Eu mesmo bebi água desse garrafão e não me aconteceu coisa alguma", disse.