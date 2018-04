Bilardo: Maradona foi melhor que Pelé Em meio à festa organizada pela Fifa para Pelé, nesta quinta-feira, na Suíça, uma voz dissonante colocava em dúvida o título de maior jogador do mundo dado ao brasileiro. Em conversa com a Agência Estado, Carlos Bilardo, técnico da seleção argentina que foi campeã da Copa de 1986, garantiu que o melhor de todos foi Diego Maradona. "Não há dúvidas. Maradona foi o melhor jogador, de longe e sem comparação", afirmou Bilardo, que contou com o talento do astro argentino para conquistar a Copa de 1986 no México. Sem saber dos comentários feitos por Bilardo, Pelé respondeu com ironia uma pergunta feita por jornalistas sobre a possibilidade de Maradona também ganhar um prêmio equivalente da Fifa - a Ordem do Mérito do Centenário da entidade. "Muitos jogadores mereceriam o prêmio. É difícil escolher um só. A Fifa escolheu um atacante e um jogador de defesa (Pelé e Beckenbauer). Talvez no próprio centenário escolham um outro jogador", afirmou o brasileiro. Bilardo contou que jogou contra Pelé em uma partida entre as seleções da Argentina e do Brasil. Mas que foi sendo técnico de Maradona que descobriu que o argentino era "incomparável". Vício - Bilardo também garantiu que, durante a Copa de 86, Maradona estava em "perfeito estado de saúde" e classifica o problema do ex-jogador com as drogas como uma "doença". "Hoje, Diego deve lutar contra a doença que ele tem. Trata-se de uma doença que é cada vez mais perigosa e que ocorre em todas as classes sociais", afirmou Bilardo.