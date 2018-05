Bilardo substitui Maradona no sorteio da Copa O diretor esportivo da seleção argentina, Carlos Bilardo, integrará a delegação do país no sorteio das chaves para a Copa do Mundo de 2010, na sexta-feira na Cidade do Cabo, em substituição ao treinador Diego Maradona, disse a Associação do Futebol Argentino (AFA).