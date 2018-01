Bilbao confirma pagamento de multa e Laporte deve reforçar o City

O zagueiro Aymeric Laporte deve ser o próximo reforço milionário do Manchester City. Nesta segunda-feira, o Athletic Bilbao confirmou que o defensor francês realizou o pagamento do valor da multa para rescindir o seu contrato, deixando o caminho livre para se transferir ao clube inglês.

A saída de Laporte, de 23 anos, do Athletic Bilbao passou a ser dada como encaminhada na última sexta-feira quando ficou de fora do grupo de jogadores relacionados para o duelo com o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.

Nesta segunda-feira, então, o Athletic Bilbao confirmou o pagamento da cláusula de rescisão, estipulada no valor de 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 254 milhões), o que encerrou oficialmente a sua passagem pelo time basco.

Nas suas redes sociais, o jogador disse que desejava despedir-se dos torcedores do Athletic Bilbao através de uma entrevista coletiva, algo que o time concordou, mas "não será possível por causa das normas em vigor no outro clube". Laporte, porém, não fez referência ao Manchester City no seu comunicado.

"Tudo o que sei é que nunca vou esquecer o lugar onde eu me tornei um jogador melhor e uma pessoa melhor", disse Laporte, que se juntou ao time do País Basco na temporada 2009/2010. "É por isso que este não é um 'adeus', apenas um 'vejo vocês em breve' e por que sempre manterei o Athletic no meu coração", concluiu.