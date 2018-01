Bilbao e Valencia avançam fácil na Copa do Rei; Málaga e Real Sociedad caem

Valencia e Athletic de Bilbao confirmaram o favoritismo e estão entre os classificados para as oitavas de final da Copa do Rei. As duas equipes venceram seus jogos de volta nesta quarta-feira e carimbaram a vaga encaminhada já com triunfos nas partidas de ida, há duas semanas. Málaga e Real Sociedad foram eliminados.

O Bilbao recebeu o Linense, da terceira divisão, e goleou por 6 a 0 no San Mamés, com gols de Mikel Rico, Raúl Garcia, Kike Sola, Etxeita, Eraso e De Marcos. Na ida já havia sido 2 a 0.

Também jogando contra uma equipe da terceira divisão, chamada de "Segunda B", o Valencia tirou o pé do acelerador e venceu o Barakaldo por apenas 2 a 0, após ter feito 3 a 0 no jogo de ida.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Málaga precisava vencer o Mirandés, da segunda divisão, depois de perder 2 a 0 na ida. Jogando em casa, voltou a ser derrotado, desta vez por 1 a 0, e deu adeus à competição.

Willian José marcou o único gol brasileiro da rodada, para o Las Palmas, no empate em 1 a 1 com a Real Sociedad em San Sebastian. Como o time das Ilhas Canárias havia vencido por 2 a 1 na ida, conseguiu a classificação.

O Eibar chegou ao jogo de volta como azarão, mas conseguiu vencer o Ponferradina, da segunda divisão, por 4 a 0, revertendo a derrota por 3 a 0 na ida. Mikel Arruabarrena fez gol de pênalti aos 40 do segundo tempo para definir a vaga.

Em confronto entre os pequenos de Madri, o Rayo Vallecano se deu melhor mesmo perdendo por 3 a 1 para o Getafe. Se classificou porque marcou um gol na casa do rival, enquanto o Getafe passou em branco na derrota por 2 a 0 fora na ida. O atacante Bangoura, de Guiné, fez o gol decisivo.

REAL NÃO JOGA

O Real Madrid deveria ter entrado em campo nesta quarta-feira se não tivesse sido eliminado pela escalação irregular do russo Cheryshev na partida de ida contra o Cádiz. O jogador inclusive fez um gol na vitória por 3 a 1.