Bilbao ganha em casa e reassume o 4º lugar no Campeonato Espanhol

BILBAO - Depois de começar 2014 com uma derrota no clássico basco para a Real Sociedad, o Athletic de Bilbao já embalou. Nesta segunda-feira, a equipe alvirrubra venceu seu terceiro jogo seguido, o terceiro em seus domínios, fez 4 a 2 no Valladolid e assumiu o quarto lugar na classificação do Campeonato Espanhol. Desde que inaugurou o Novo San Mamés, o clube fez 12 jogos ali. Venceu 10 (sete em sequência) e empatou dois.

Com a vitória, o Bilbao foi a 39 pontos, passando o Villarreal, que fica em quinto, com 37. A briga é pela única vaga em aberto na Espanha na próxima edição da Liga dos Campeões - considerando que Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid já são inalcançáveis.

No Novo San Mamés, o Athletic saiu perdendo, num gol de Óscar, aos 15 minutos de jogo. Só aos 20 da segunda etapa é que Ibai empatou, num rebote. Aos 30, De Marcos virou, após troca de passes de cabeça. Na sequência, Ibai e Ander Herrera transformaram a vitória em goleada. Nos acréscimos, porém, Rama descontou em bela jogada individual, passando por cinco marcadores.

Se esta foi a terceira vitória seguida do Bilbao, o Valladolid chegou a cinco partidas sem vencer, na zona de rebaixamento, com 16 pontos, no antepenúltimo lugar. Quinta, pelas quartas de final da Copa do Rei, o Athletic pega seu xará Atlético de Madrid.