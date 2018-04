Bilbao goleia fora de casa e abre folga no G-4 do Campeonato Espanhol

PAMPLONA - Com o ataque afiado, o Athletic de Bilbao chegou, neste domingo, à sua terceira goleada nos últimos cinco jogos. Mesmo jogando fora de casa, em Pamplona, casa do Osasuna, venceu por 5 a 1 pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol e se distanciou dentro do G4, grupo de classificação à Liga dos Campeões.

A equipe basca só fica atrás da trinca dos gigantes Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Ao vencer, chegou aos 42 pontos, cinco a mais que o Villarreal. Rival direito pela única vaga em aberto na próxima Liga dos Campeões, o time amarelo perdeu no sábado para o Valladolid, por 1 a 0.

Aproveitando-se da possibilidade de abrir vantagem, o Bilbao saiu na frente com Susaeta. Armenteros logo empatou, mas Aduriz voltou a colocar o time basco em vantagem. O atacante mesmo fez o terceiro, já na etapa final. Ibai e Kike Sola completaram a goleada.

Na metade de baixo da tabela, o Almeria se afastou um pouco da zona de rebaixamento ao vencer em casa o Getafe, por 1 a 0, chegando aos 22 pontos, em 15.º, atrás do Osasuna pelos critérios de desempate. O Getafe vem em 12.º, com 24.