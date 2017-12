Bilica e Baggio acabam com polêmica Depois de uma polêmica que foi parar até no Tribunal da Federação Italiana de Futebol, o zagueiro brasileiro Fábio Bilica e o atacante italiano Roberto Baggio fizeram as pazes nesta segunda-feira. Segundo acusação de Baggio, Bilica teria ameaçado lhe ?quebrar as pernas? no jogo entre Brescia e Venezia, dia 28 de outubro, pelo campeonato nacional. A Federação resolveu investigar o caso e pensava até em punir o jogador brasileiro, mas um encontro entre os dois encerrou amigavelmente o assunto. Baggio, que joga no Brescia, e Bilica, do Venezia, se encontraram nesta segunda-feira, na sede da Associação Italiana de Jogadores em Milão. Os dois envolvidos não deram entrevistas sobre o fato, mas um comunicado da entidade anunciou que ?o problema foi resolvido e, com um aperto de mãos, eles desejaram se ver novamente, como leais adversários, na próxima Copa do Mundo?.