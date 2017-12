Bilica é interrogado no ?Caso Baggio? O zagueiro brasileiro Fábio Bilica, do Venezia, foi interrogado nesta terça-feira por uma comissão da Federação Italiana de Futebol, acusado de ser o autor das ameaças ao atacante Roberto Baggio, do Brescia. Na partida entre Venezia e Brescia, dia 28 de outubro, válida pelo Campeonato Italiano, Bilica teria dito a Baggio que iria quebrar as suas pernas e, assim, impedir que ele fosse ao Mundial de 2002, no Japão e Coréia. Aos 34 anos, a Copa do ano que vem deverá ser a última da carreira do italiano. A ameaça foi revelada pelo empresário de Baggio, Vittório Petrone e depois, transformada em processo pela federação italiana de futebol. Naquela partida, Baggio saiu de campo contundido. Recebeu uma pancada no joelho e ficará dois meses em recuperação. Bilica - que chegou a atuar pela equipe olímpica do Brasil - compareceu ao tribunal esportivo acompanhado pelo diretor do Venezia, Sergio Gasparin e de dois advogados. O interrogatório durou cerca de 1 hora e meia e o brasileiro foi dispensado em seguida. Ele não quis falar com a imprensa, mas seus advogados garantiram que ele negou ter feito as ameaças.