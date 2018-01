Bilionário faz proposta pelo Manchester O bilionário norte-americano Malcolm Glazer voltou à carga para comprar o Manchester United. O clube confirmou neste domingo que está estudando uma proposta feita por Glazer, que nos Estados Unidos é dono do time de futebol americano Tampa Bay Bucaneers. A imprensa inglesa especula que a nova oferta ? Glazer já tentou comprar o clube em outubro do ano passado ? é de US$ 1,5 bilhão (R$ 3,9 bilhões). O norte-americano já é dono de 28% das ações do clube.