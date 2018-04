Bill festeja chance em time árabe após deixar o Santos

SANTOS - O Santos oficializou nesta segunda-feira a saída do atacante Bill, que deixou o clube para defender o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador embarcou no último sábado para o Oriente Médio para assinar um contrato de seis meses com a sua nova equipe e festejou a segunda chance que terá no futebol do exterior - ele já atuou pelo Nanchang, da China, seduzido também por uma boa proposta financeira.

"Estou muito feliz com essa nova oportunidade. Quero fazer muitos gols pelo clube e trazer muitas alegrias à torcida", afirmou Bill, que rescindiu nesta segunda-feira o seu contrato com o Santos. O time santista, inclusive, informou que o jogador poderá renovar por mais um ano com o Al-Ittihad após o término do compromisso atual.

Bill, de 29 anos, atuará novamente fora do Brasil depois de passagens frustrantes pelo Corinthians e pelo Santos, clubes nos quais ele não conseguiu repetir o faro de artilheiro exibido com a camisa do Coritiba. Ele também jogou pelo Bragantino e pelo Adap Galo Maringá em sua carreira.

Sem poder contar com Bill, Muricy Ramalho já pediu para a diretoria do Santos contratar um novo atacante, pois considerava o novo reforço do Al-Ittihad o reserva ideal para André e único capaz de desempenhar também a função de jogador de referência na frente, fazendo o pivô e sabendo jogar de costas para a meta adversária.